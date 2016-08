Rencontre avec les associations de pêche

Réagissez

Des associations et fonctionnaires des wilayas de Jijel, Béjaïa et Sétif ont participé, mercredi dernier à la maison de la culture Taos Amrouche, à une journée d’information sur le programme de l’Union européenne d’appui à la diversification de l’économie dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (Diveco II).

Il s’agit d’une rencontre régionale encadrée par deux experts, un Algérien et un Tunisien, destinée, outre les associations activant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, aux associations de tourisme, de l’environnement, d’aide aux handicapés et de la femme.

Selon Aâdouane Nadir, directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Béjaïa, la journée d’étude a porté sur «les techniques de demandes de subventions auprès de l’Union européenne».

Dans le cadre de ce programme, l’Union européenne a, en effet, fait don d’un million d’euros pour l’Algérie, destiné à soutenir les organisations de la société civile à l’échelle nationale activant dans le domaine de la pêche, du tourisme, de l’environnement et autres, ainsi qu’à améliorer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles. Pour pouvoir en bénéficier, explique le responsable, cela doit passer par la «mise au point d’un projet intégré bien ficelé qui sera envoyé au bureau de l’Union européenne à Alger».

Le responsable donne un avant-goût de ce que pourrait être ce projet intégré : «Ici à Béjaïa, il y a tout un mouvement associatif qui s’organise autour du secteur de la pêche. On peut, par exemple, impliquer la femme rurale pour le montage et le raccommodage de filets, ou travailler ensemble pour un projet de préservation de l’environnement maritime et d’aide aux pêcheurs. L’essentiel est d’œuvrer dans la logique de la diversification de l’économie nationale.»