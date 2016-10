Recul des projets financés

Réagissez

Le taux de satisfaction des dossiers Ansej a baissé de 32%.

Un bilan comparatif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej), représentant l’activité des sept premiers mois de 2015 et de 2016, fait état d’une chute vertigineuse des projets financés dans la wilaya de Béjaïa.

Ainsi, le nombre de ces derniers, qui était de 1105 durant l’année 2015, était de 651 durant les sept premiers mois de la même année et de 445 durant la même période de 2016, induisant une baise de l’ordre de -32%.

Le nombre de dossiers déposés auprès des banques est passé, quant à lui, selon le même bilan, de 806 à 162, soit -80%, alors que le nombre d’accords bancaires a connu une baisse de 73%, passant de 911 à 250. Une baisse qui a, bien entendu, impacté l’emploi, lequel est passé de 1523 à 926 postes crées, soit -39%, montre également le bilan.

Cette baisse l’Ansej se l’explique «par les nouvelles orientations du dispositif édictées par l’Agence, en termes d’activités à financer, de filières ou de secteurs d’activité à prioriser et du privilège accordé aux jeunes diplômés à travers un accompagnement particulier».

Afin de pouvoir bénéficier du soutien de l’Etat au financement, les projets doivent, en effet, porter principalement sur des «activités créatrices de richesse et d’emploi» et la diversification de celles allant «dans le sens des priorités retenues par le programme gouvernemental en matières de développement des filières industrie, environnement, agriculture, TIC, tourisme etc.» Cette orientation doit contribuer également à «la création de projets innovants et de qualité à forte valeur ajoutée (TIC et start-up) à travers un accompagnement réservé aux diplômés et aux jeunes issus de l’émigration», et à «réguler certaines activités».

Le même bilan montre, en outre, que le nombre de projets financés dans la wilaya, de la création du dispositif en 2011 jusqu’au 31 juillet 2016, est de 18 206, se répartissant par secteurs d’activités comme suit : agriculture et pêche (1310), BTPH (2980), industrie et maintenance (1776), profession libérale (518), Services (9483).

Sur l’ensemble des projets financés, dont 559 relèvent du domaine des TIC, seul 1614, soit 9%, l’ont été au profit des femmes. Globalement, de 2011 à 2015, l’Etat a financé 56% des projets portés dans le cadre de l’Ansej, indique le bilan, ajoutant qu’un pic est observé en 2012, qui s’explique par la modification des conditions et le niveau d’aide aux jeunes promoteurs prises lors du conseil interministériel du 22 février 2011.

En termes d’emploi, 43 553 postes ont été crées grâce à ces projets, indique le bilan. Quant au taux de recouvrement, jusqu’au 30 juin 2016 à Béjaïa, il était de 66%, avec 1 796 024 183 échéances tombées et 1 180 107 438 échéances honorées.