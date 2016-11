Réagissez

Un programme très riche et varié a été concocté par la wilaya pour commémorer le 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de la libération le 1er Novembre 1954.

Un programme qui a été entamé dans la soirée du 31 octobre, avec la présentation d’une pièce théâtrale, Bouziane lefhel, et qui a été suivie d’un recueillement à minuit au niveau de la place du 1er Novembre. Beaucoup de moudjahidine, responsables des différentes organisations de la famille révolutionnaire ont pris part à cette manifestation, aux côtés des autorités locales, civiles et militaires.

Le lendemain, 1er novembre, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative à la mémoire des martyrs de la Révolution, le wali, accompagné de sa délégation, a visité une exposition sur cet événement historique au niveau du musée du moudjahid, où il a ordonné au directeur de l’établissement d’organiser des caravanes et montrer l’exposition aux jeunes dans les établissements scolaires.

Il a rendu visite au moudjahid Abdelkaoui Abdelkader, atteint d’une maladie chronique, a ordonné sa prise en charge immédiate et demandé au directeur des moudjahidine de lui transmettre au plus vite la situation de l’opération entamée par la commission médicale qui a été installée par ses soins et qui est chargée de sillonner toutes les communes pour venir en aide aux veuves de chouhada malades, ainsi qu’aux moudjahidine.

A ce propos, la veuve du chahid Moussouni Mohand Amokrane a été rassurée également sur cette prise en charge. Un tournoi de football inter-quartiers a été organisé à la même occasion au niveau du stade scolaire.

La première pierre a été posée pour la réalisation d’une crèche communale au niveau de la cité des 600 Logements d’Ihaddaden, il s’agit d’un ancien projet datant de 2006 accordé à la commune dans le cadre du programme FCCL. Le responsable du bureau d’études a été instruit afin de revoir les plans et de diminuer les délais de réalisation des travaux de 16 à 12 mois. Il a été procédé également à la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un nouveau siège de l’APC sur un terrain situé sur la rue de la liberté à proximité des services de l’APC. Ce terrain, qui appartenait à Génisider, a été abandonné et racheté par la wilaya auprès du liquidateur désigné à cet effet, à un prix estimé à 90 millions de dinars.

Il s’agit d’une opportunité inouïe pour l’APC, qui aura un siège digne de la commune de Béjaïa. Instruction a été donnée aussi au responsable de l’entreprise désignée pour effectuer les travaux afin de respecter les nouvelles normes de construction et diminuer les délais de réalisation qui étaient de 18 mois.