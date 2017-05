Quota insuffisant

Réagissez

Les inscriptions au concours de recrutement des enseignants en prévision de la prochaine rentrée sont en cours depuis une semaine et ne prendront fin que le 25 mai.

La wilaya de Béjaïa a bénéficié de 277 postes budgétaires ventilés sur les deux paliers, le moyen et le secondaire.

Les enseignants et les syndicalistes interrogés sur le nombre de postes et leur répartition ont estimé que ce nombre est insuffisant pour couvrir tous les établissements, notamment pour certaines matières comme tamazight, pour ne citer que celle-ci.

Cependant, ni l’administration ni les syndicats ne connaissent des besoins réels de la wilaya de Béjaïa en termes d’encadrement pédagogique et cela est dû à l’inexistence de carte scolaire, que la DE peine à élaborer ou à rendre publique. Selon un syndicaliste du Cnapeste, «pour avoir une idée précise sur les besoins réels, le syndicat a exigé les cartes scolaires qu’il attend toujours». Du côté du Snapap, l’on déclare tout simplement : «Nous n’avons absolument aucune idée.»

Par ailleurs, une syndicaliste témoigne que dans son établissement, «c’est le directeur qui ne veut pas proposer un nouveau poste pour tamazight, en arguant qu’il y a surcharge de l’emploi du temps. Ainsi, le niveau de la 4e année ne dispose pas de prof en tamazight depuis des années». Pour elle, «l’un des facteurs déterminants est l’emploi du temps surchargé. Le volume horaire dont disposent certaines matières empêche de ce fait de trouver de la place pour une autre matière sans toucher à la journée du samedi.

La réforme doit intervenir dans le sens de la réduction du volume horaire pour certaines matières, de l’allègement des programmes, et pourquoi pas le jumelage, à titre d’exemple, des matières comme l’éducation islamique et l’éducation civique dont les deux contenus se rapprochent pour le cas de l’école algérienne».

Selon les chiffres communiqués par la direction locale de l’éducation, les matières scientifiques se sont taillé la part du lion, notamment les mathématiques, avec 49 postes dans les deux paliers et l’ouverture de 46 postes pour la physique (20 au moyen et 26 au secondaire). Ces modules sont suivis de l’histoire-géographie, pour lesquelles ont été consacrées 22 postes au secondaire, et les sciences naturelles avec 20 postes au moyen.

Les sciences économiques enseignées au secondaire sont dotées de 15 postes. Il n’a été réservé aux matières artistiques, comme le dessin et la musique, ainsi que l’éducation sportive, que 11 postes pour chaque matière dans le niveau moyen et 9 postes pour chacune au secondaire. Moins dotée, tamazight figure avec 2 postes dans chaque niveau, au côté de la langue française.

Parmi les matières qui ne souffrent pas en termes de déficit, la langue arabe et les sciences islamiques ont été renforcées par 10 postes chacune.