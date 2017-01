Quatre prix attribués

Réagissez

L’association Etoile culturelle d’Akbou (ECA) a clôturé la 10e rencontre poétique amazighe de la Soummam le 25 décembre dernier après quatre jours d’activité et la participation de plus de 70 poètes de différentes régions d’Algérie.

La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution des prix aux lauréats, en présence du chef de la daïra et des deux P/APC d’Akbou et d’Ighram. Le premier prix a été décerné à Azoun Ahmed, le deuxième à Bousseksou Linda et le troisième prix est revenu à Aguechriou Mourad. Le prix du jury a été attribué à Aghlaghad Akhmad de Tamanrasset.

La manifestation a été ponctuée par une exposition de livres en tamazight, la remise de recueils de poésie pour les lauréats de l’édition précédente, la représentation d’une pièce théâtrale intitulée Julio Cesar de la troupe Assirem de l’association Thagharma d’Ighil Nacer et la projection d’un documentaire sur l’historique des rencontres poétiques organisées par l’ECA.

Linda Ouatah, enseignante au département de langue et culture amazighes à l’université de Béjaïa, a présenté une communication sur «la poésie féminine». Une autre communication de Zoulikha Moulay, enseignante à l’université de Béjaïa, a concerné «l’évolution de la poésie kabyle à travers l’histoire». L’édition de cette année a été, pour rappel, dédiée à Salem Amran et Houd Malek, deux grands de la poésie amazigh.