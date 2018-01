Réagissez

La Protection civile (PC) de la wilaya de Béjaïa a enregistré, durant l’année écoulée, 35 781 interventions, dont 14 053 ont concerné des opérations de secours et des évacuations sanitaires, au cours desquelles la PC a apporté assistance à pas moins de 13 946 personnes, selon le bilan de la direction de wilaya.

Ainsi, le même service a comptabilisé à la même période 2899 accidents de la circulation, qui ont fait 64 morts et 2085 blessés. Le plus meurtrier des mois a été juillet, au milieu de la saison estivale : 12 morts. L’été dernier, l’on a comptabilisé 23 décès par noyade au cours de 7128 interventions à travers les 33 plages surveillées. Il faut noter à ce sujet que certains accidents se sont produits dans les eaux des plages non surveillées ou en dehors des horaires de présence des maîtres nageurs. Les plages de Béjaïa ont connu une affluence estimée à 9 983 620 estivants.

Par ailleurs, entre les mois de juin et d’octobre, les feux de forêt ont ravagé 4095,25 ha de végétation, mentionne la PC, qui est intervenue contre 1 103 incendies, tous types confondus. Bilan : 7403 arbres fruitiers partis en fumée. Des agriculteurs ont été touchés en perdant également 1713 bottes de foin et de paille, deux poulaillers et 13 ovins et caprins, en plus de 159 ruches.

L’année passée, la catastrophe a été frôlée, car les feux ont failli faire des victimes humaines. La Protection civile a enregistré 10 habitations léchées par les flammes et deux véhicules brûlés.