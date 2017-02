Projets pour Emploi Maghreb forme des cadres associatifs à Akfadou

Réagissez

Formation au profit de jeunes activant dans le milieu associatif

L'association Projets pour l'emploi Maghreb, basée à Akfadou (Béjaia), organise des formations au profit des jeunes activant dans le milieu associatif.



Le dernier séminaire de formation s’est déroulé du 17 au 18 février en cours à la bibliothèque communale d'Akfadou, en présence 25 cadres associatifs, a-t-on appris du président de l’association Projets pour l'emploi Maghreb, Mohand Haddadou. Les thèmes en rapport avec l'éducation et la citoyenneté ont été au centre de ce séminaire, organisé en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer stiftung, l'agence Comet Info et l’APC d’Akfadou.



L’association, créée en juin 2016, avait organisé des séminaires similaires traitant de l'entreprenariat social, la gestion des projets et la gouvernance dans le milieu associatif.



Projets pour l'emploi Maghreb est membre de l’Union des jeunes maghrébins, un réseau qui regroupe des associations issues des cinq pays de la région. L’association, souligne Mohamed Haddadou, « multiplie les activités en vue de la création d’un observatoire de jeunesse dans la wilaya de Bejaia ».