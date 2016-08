Prévu le 3 septembre Premier carnaval pour enfants

Réagissez

C’est une première à Béjaïa. Un carnaval pour enfants se prépare. Il aura lieu samedi 3 septembre sous la férule d’un comité d’organisation composé de plusieurs associations et fondations activant dans le social, le développement durable, l’aide aux personnes en difficulté et autres.

Selon un communiqué du comité d’organisation, ce carnaval «respectant nos valeurs et identités plurielles» est dédié «aux enfants en général et aux enfants malades en particulier». Il a pour objectif, ajoute le communiqué, «de rendre le sourire aux enfants, d’une part et de marquer agréablement la fin des vacances, d’autre part».

Cet événement est destiné aux enfants en général et aux enfants malades, sans défense et ceux des familles démunies en particulier. Un programme riche est annoncé.

Le carnaval s’ouvrira à 14h par une parade d’enfants portant des déguisements «haut en couleurs» précédé d’une fanfare, qui démarrera de la place du 1er Novembre (ex-place Gueydon) en destination de la maison de la culture Taos Amrouche, où est prévue l’ouverture officielle avec les autorités locales et les sponsors de l’événement. Le départ d’un groupe d’enfants atteints de maladies et encadré par un staff médical spécialisé est également prévu à partir de la place de la Liberté de la presse Saïd Mekbel. En plus de ces activités, sont annoncés aussi un atelier de dessin, un autre de bricolage, des pièces de théâtre, différents jeux pour enfants, chorégraphie, danse, des prestidigitateurs, des spectacles de clown, une fanfare, des jeux de couleurs, un DJ, des dessins sur planche à souvenir, une collation, des cadeaux et un feu d’artifice en clôture.