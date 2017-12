Préparatifs pour la campagne de vaccination à Sidi Aïch

Réagissez

Les préparatifs pour la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole (RR), qui sera reconduite du 21 décembre 2017 au 7 janvier 2018, s’intensifient à Sidi Aïch.

Pierre angulaire de l’opération, la sensibilisation a été placée au cœur des préoccupations des responsables de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP). «Outre une campagne d’information et de sensibilisation par voie d’affichage au niveau des 11 points de vaccination retenus, nous avons initié une série de réunions de proximité à Sidi Aïch, Timezrit, Chemini et Akfadou, avec les directeurs des établissements scolaires et les représentants des parents d’élèves, à l’effet de les faire adhérer à cette vaccination», explique le directeur de l’EPSP. «Concernant la campagne proprement dite, enchaîne-t-il, nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour être au rendez-vous et assurer le déroulement de la vaccination dans des conditions optimales».

Il est à rappeler que la campagne de vaccination (RR) n’aura plus lieu dans les UDS (Unités de dépistage et de suivi) des établissements scolaires, mais dans les établissements de santé. La population cible, assujettie à la vaccination, est constituée de tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, ayant échappé à la première campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, organisée en mars 2017.

Réagissant par rapport au prétendu risque que fait peser cette vaccination sur la santé des enfants, un professionnel de la santé se veut catégorique. «Le véritable enjeu c’est la santé de nos enfants. Et pour la protéger, il n’y a pas meilleur rempart que la vaccination, laquelle a fait la preuve de son efficacité et de son innocuité. Les vaccins que l’on s’apprête à inoculer sont préqualifiés par l’OMS, homologués et sécurisés», assure-t-il.