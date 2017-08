Réagissez

Une partie de l’équipe participante

Le Commissariat national du littoral (CNL), relevant du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, a organisé une mission scientifique au niveau des îles les Pisans (Nizla) et celles des Pigeons, à Boulimat, à une vingtaine de kilomètre à l’ouest de Béjaïa.

Cette activité, organisée dans le cadre de la première Semaine nationale de la mer entre le 20 et le 24 août dernier, a connu la participation de plusieurs services administratifs en relation avec le milieu marin et de l’environnement, ainsi que des acteurs associatifs, à savoir le Club de spéléologie et sports de montagne de Béjaïa (CSSMB), Ardh et le club Atlantide.

L’activité consiste en le déplacement des groupes de participants sur les deux îles afin de procéder à une observation ornithologique (une science relative à l’étude des oiseaux) avant d’établir des inventaires des peuplements marins et sous-marins remarquables par la méthode des transects. Au terme du programme de cette manifestation, une séance d’évaluation, de récapitulation des activités et des données rassemblées a été observée dans le but de sortir avec des recommandations.

Par ailleurs, Benidir Nadjim, chef de l’antenne de Béjaïa du CNL a déclaré à El Watan que «l’intérêt de rassembler autant d’acteurs associatifs et administratifs autour de cette initiative implique la volonté du CNL à fédérer tout ce monde qui est concerné par la question de la protection de l’environnement marin afin de bénéficier de l’apport de leur expérience et de nous aider à contribuer dans le domaine de la sensibilisation et la vulgarisation». Pour ce responsable de l’antenne de Béjaïa, «cette activité est considérée comme une première étape, un pas vers des missions plus élaborées et approfondies».

Sur le plan de la recherche, le CNL mise sur la participation de l’université algérienne à prendre part à ce genre d’expédition. Selon une source universitaire, une convention de partenariat sera signée incessamment entre le CNL et l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, afin d’échanger les informations et de rapprocher l’université des missions de terrain du CNL.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°04-113, le CNL, qui dispose de 14 antennes implantées au niveau des wilayas côtières, a pour missions de «préserver et valoriser le littoral, les zones côtières et leurs écosystèmes et la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et des zones côtières. Aussi, fournir aux collectivités locales toute assistance se rapportant à ses domaines d’intervention comme l’entretien et la réhabilitation des espaces terrestres et marins nécessaires au maintien des équilibres naturels en vue de leur conservation».