Pour une nouvelle vision de la ville

Le wali a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 2270 logements sociaux locatifs sur les 6920 prévus au niveau du nouveau pole urbain Ighzer Azarif. Un plan d’aménagement du site y a été présenté par le directeur de l’urbanisme. Le projet s’inscrit dans le cadre d’une politique urbaine et d’aménagement du territoire qui a pour objectif de répondre à un besoin d’étalement spatial du chef lieu de la wilaya, générateur de difficultés de gestion urbaine (réseaux, équipements, circulations), et de mettre un terme à l’extension permanente de la ville. Il s’agit d’un nouveau centre capable de participer au fonctionnement économique et de prendre en charge toutes les dimensions (économiques, sociales et résidentielles) complémentaires à celles de Béjaïa. L’objectif principal est de réaliser des projets s’inscrivant dans le concept de développement durable.

Des voies primaires ont été créées au niveau de ce site, d’une largeur de 15 mètres, marquées par des gabarits importants de R+9 et des galeries pour les commerces intégrés au RDC, ainsi que des constructions pour dynamiser ces axes et d’autres voies secondaires servant de jonction entre les différentes parties du site. Un parc urbain et de loisirs de 40 ha est inscrit comme une grande composante urbaine du site, il va jouer le rôle d’un poumon régénérateur et un espace de détente pour l’ensemble de la population. «Gérer c’est prévoir» a lancé le wali au directeur de l’urbanisme qu’il a instruit d’intégrer la nouvelle vision de la ville pour améliorer le cadre de vie du citoyen.