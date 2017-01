Pour la gestion durable du patrimoine forestier

Réagissez

Le symposium a été abrité par le centre culturel...

Rentrant dans le cadre des préparatifs du Salon international de la Ruralité et du Développement durable «ESSIREM 2017» qui se tiendra, sauf impondérables, du 19 au 22 mars 2017, l’APC de Taourirt-Ighil, en collaboration avec la coordination des comités de villages et du mouvement associatif, a organisé samedi 24 décembre, au centre culturel d’Adekar, le 1 e symposium sur la gestion durable du patrimoine forestier.

Quatre communications ont été données à cette occasion, ponctuées par une séquence explicative sur la maison kabyle présentée par Karim Cheikh, correspondant de la Radio Soummam.

La première communication portant sur la forêt domaniale de Taourirt-Ighil a été donnée par le P/APC, Amoura Amar, qui a souligné l’importance du patrimoine forestier dans le développement de la région. «Dans les années cinquante, la forêt domaniale de Taourirt-Ighil, qui s’étend jusqu’à Toudja, était la deuxième productrice mondiale de liège. Nos efforts doivent tendre dans la perspective de revaloriser cette richesse. Le liège est un produit de valeur qui pourrait contribuer à l’autofinancement de notre commune» dit-il en substance.

«Chaque commune a ses spécificités. La nôtre dispose d’un riche patrimoine forestier que nous devons exploiter rationnellement. Nous devons initier des investissements qui font de la préservation de l’environnement une priorité. Si nous préservons la forêt, elle nous le rendra au centuple» ajoute-t-il avant de conclure par la présentation du projet de parc d’attraction et de loisirs prévu, dans ce cadre, dans la région.

Lui succédant, Tahar Kacimi a présenté un exposé succinct sur l’histoire de Taourirt-Ighil en insistant sur le rôle de la forêt dans la résistance du peuple algérien aux différents envahisseurs. Mohammedi Kamal, de l’université de Boumerdès, présentera quant à lui deux communications, portant respectivement sur les changements climatiques et les différents usages du liège.

S’appuyant sur les prédictions sur le réchauffement climatique de l’ancien vice-président américain Al Gore, l’orateur avertira que sans mesures urgentes et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, la planète s’achemine doucement mais surement vers la désolation. «Le changement climatique est à l’origine de plusieurs cataclysmes et catastrophes qui ont touché notre planète ces derrières années» dit-il. Images à l’appui, il montre les graves et répétitifs incendies, ouragans, sécheresse, inondations, tsunamis, cyclones… enregistrés dans différentes régions du monde. «La calotte glacière polaire fond peu à peu, et certains experts avancent que sa diminution est à l’origine même de certains séismes» souligne-t-il.

Le liège, un éco-matériau

Parlant des températures de la planète, il précisera que les plus hautes températures enregistrées jusqu’à présent sont toutes postérieures à 1998 pour dire l’origine humaine de ce réchauffement. «La planète connait des pics de température jamais enregistrés auparavant. Les activités humaines en sont la cause. Nous devons agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Nous devons investir dans les énergies renouvelables. Nous devons protéger nos forêts et faire des campagnes de reboisement. Chaque conducteur normalement doit planter deux arbres chaque mois pour compenser les émissions du CO2 que dégage son véhicule» conclut-il.

Dans sa communication intitulée «Le liège, l’éco-matériau du futur», l’orateur, après avoir fait visionner un documentaire traitant de la récolte du liège, s’appesantira sur les caractéristiques du chêne-liège et sur les différentes utilisations du liège. «Le chêne-liège est originaire de l’Afrique du Nord. Dans notre pays, des 400 milles hectares de forêt de chêne-liège dons nous disposons il y a vingt ans, il ne nous reste que la moitié» déclare-t-il d’entrée en matière. «Le plus gros producteur mondial de liège est le Portugal, suivi par l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, l’Italie, la France et la Tunisie. Le liège est employé dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans la fabrication des bouchons, des panneaux d’isolation, des instruments de musique… et on le retrouve même dans l’industrie spatiale» explique-t-il. Il conclura en insistant sur la nécessité de mener à bien le projet de plantation de milliers de chêne-liège initié dans le cadre de la Forêt école lancée récemment.