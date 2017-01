Poste et TIC à Béjaïa : Le rapport accablant de l’APW

Réagissez

Malgré les promesses de la ministre de la Poste et des Technologies de communication, la généralisation de la connexion internet et l’amélioration du service postal n’est pas pour demain.

L’APW de Béjaïa, réunie en plénière le 21 décembre dernier, a rendu public un rapport peu reluisant concernant les secteurs des postes et des télécommunications de la wilaya de Béjaïa, établi par la commission Communication et technologie de l’information, sur la base d’enquêtes de terrain, de rencontres avec les P/Apc et de requêtes transmises par les associations.

Au chapitre de la poste, même si elle constate que la wilaya «est suffisamment couverte par Algérie Poste», la commission regrette, toutefois, «avec amertume» la situation «catastrophique» prévalant au niveau des infrastructures, citant à titre d’exemple, les bureaux de postes de Beni K’sila, Ait R’zine, Semaoun et Taskeriout.

Plusieurs problèmes persistent, note la commission, mais les responsables peinent à trouver des solutions. Cette situation «alarmante», due au manque de moyens (fourniture de bureau, climatisation, mobilier) et de personnel qualifié, provoque, constate la commission, le mécontentement aussi bien des citoyens que des fonctionnaires de la Poste.

S’adressant dans le même rapport à la directrice de la Poste de Béjaïa, les élus lui demandent pourquoi certains bureaux de postes vétustes ne sont pas inclus dans les deux programmes de réhabilitation lancés, et pourquoi beaucoup d’autres ne disposent toujours pas de GAB.

La première responsable d’Algérie Poste à Béjaïa est également interpellée sur ce qu’elle a envisagé de faire, si tel est le cas, pour juguler la densité de 12000 clients par bureau, constatée notamment à Béjaïa-ville, Akbou, Kherrata etc., alors que le seuil est de 8000 clients par bureau.

La virée sur le terrain a permis aussi de relever l’archaïsme de la gestion du courrier et le manque «flagrant» en facteurs et autres fonctionnaires, faisant endosser au receveur plusieurs tâches à la fois, jusqu’à celle de concierge dans certains cas. La commission se demande, par ailleurs, pourquoi n’est encore pas lancé à Béjaïa le nouveau service Enwi, consistant à renforcer les missions des facteurs, une prestation déjà en marche dans beaucoup de wilayas telles que Oran et Tipaza.

Dans ses recommandations pour améliorer la qualité de service d’Algérie Poste à Béjaïa, l’APW suggère d’oeuvrer à «humaniser» les infrastructures en ouvrant, par exemple, des guichets spécial personnes âgées, ouvrir des permanences dans les bureaux des chefs-lieux pour la pause de midi, l’intégration des travailleurs du pré-emploi, doter les bureaux de postes de système de ticket et renforcer en logistique et en personnel les bureaux des villes côtières.

«Mal gestion»

Au chapitre des TIC, les élus n’ont pas été tendres aussi avec les responsables d’Algérie Télécom, auxquels il est reproché leur «mal gestion», et ce pour plusieurs raisons. A commencer par les 58 villages de la wilaya qui ne sont toujours pas connectés à Internet, et ce même s’ils dépassent tous les 1000 habitants, c’est-à-dire la norme requise pour prétendre à la fibre optique.

Tout en s’interrogeant comment les responsables d’AT vont procéder pour «réduire ce fossé numérique», la commission déplore le manque de modems 4G, les retards ainsi que la galère qui caractérisent la procédure d’obtention d’un abonnement internet. Ajoutés à cela le retard accusé dans l’installation des réseaux MSAN dans plusieurs communes rurales, le faible débit et les coupures récurrentes d’Internet ainsi que l’attente de plusieurs jours (et non pas 48 heures) avant le rétablissement des lignes après signalement. «C’est malheureux, mais dans un pays anormal tout devient normal», peste la commission de l’APW.

L’APW craint que cette situation perdure encore et pénalise davantage le citoyen, eu égard à l’insuffisance de la capacité des cinq centres de maintenance existants, lesquels doivent être impérativement renforcés. Plus loin, la commission de l’APW qualifie de «laxisme» la non prise en charge après 7 mois de la demande de raccordement à la fibre optique de l’annexe administrative de Merouaha (APC de Kherrata), et pointe du doigt, entre autres carences, l’absence des TIC dans les écoles de Béjaïa et les lieux publics.

Là aussi, pour contribuer à l’amélioration du secteur, l’APW propose quelques recommandations : doter les institutions publiques dont les APC et l’APW, de moyens humains et logistiques pour la généralisation de la connexion internet en vue d’un meilleur service au profit du citoyen, améliorer le taux de pénétration internet avec des programmes ambitieux et l’exécution des programmes de modernisation (généralisation de la fibre optique et de la technique MSan).