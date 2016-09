Réagissez

Recul sensible de l’activité portuaire

Une baisse de 8,15% du trafic global a été enregistrée au port de Béjaïa, indique un bilan de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) retraçant les activités du premier semestre 2016 en comparaison à celles de la même période de 2015.

Le trafic est passé à 9 588 762 tonnes alors qu’il a été de 10 439 066 tonnes. Pour l’EPB, ce recul sensible d’activité de l’un des ports les plus actifs d’Algérie s’explique par «la régression des exportations en hydrocarbures à cause de l’instabilité des cours du pétrole sur le marché international». Le reste du bilan confirme cette tendance en montrant une nette baisse de trafic à l’export qui est passé de 4 396 684 tonnes à 3 629 801 tonnes, soit moins 17,44%, où le trafic des hydrocarbures est en net recul. Ce dernier a régressé de 16,17% avec -2,91% à l’import et -17,98% à l’export.

Le trafic hors hydrocarbures n’est pas en reste puisque une baisse d’activité (-16,17%), aussi bien à l’import qu’à l’export, est à déplorer, toujours durant le premier semestre 2016 en comparaison avec la même période de 2015. Ainsi, le trafic des vracs liquides a reculé de 13,69 avec une légère hausse de 2,31% à l’import et une baisse de 16,89 à l’export, les vracs solides ont régressé de 5,59% passant à -3,28 à l’import et à -78,30 à l’export, les marchandises diverses ont chuté de -1,23 passant à - 0,45 à l’import et à -6,98 à l’export.

Le trafic de céréales (maïs, blé, soja) a baissé de 3,52%, passant de 2 164 266 tonnes à 2 087 985 tonnes en raison d’une baisse exclusive à l’import, l’Algérie important tous ses besoins en céréales. En revanche, le bilan fait état d’une hausse de 8,09% du trafic en conteneurs qui est passé de 1 023 318 tonnes à 1 106 077 tonnes, portant le taux de conteneurisation de 38 à 41,6%.

S’agissant de la qualité de service, le séjour moyen d’un navire en rade est revu à la baisse (-36,18%), passant de 6,16 à 3,93 jours, tandis que le séjour moyen d’un navire sur quai s’est stabilisé à 3,15 jours. Quant à l’indice de navigation, le bilan semestriel fait état de 673 navires à l’entrée, soit une baisse de 2,89% par rapport au premier semestre 2015, où on a recensé 693 navires, et 672 navires à la sortie contre 692 en 2015, soit une baisse de 2,89%.