Le bilan apicole de la saison 2017, établi la semaine dernière par la subdivision agricole de Sidi Aïch, a estimé la production d’essaims de la circonscription à 650 et la production en miel à quelque 28 149 kilogrammes, avec un rendement moyen de 6 kg par ruche. Tout en mentionnant la disponibilité de tous les produits et intrants nécessaires à l’activité apicole, tels que la cire et le vaccin anti-varroa, le bilan fait état, par ailleurs, de multiples difficultés rencontrées par les 216 apiculteurs de la circonscription.

Outre le faible taux pluviométrique, les incendies de forêt et la pollution des eaux de l’oued Soummam, la commercialisation des produits de la ruche est pour de nombreux apiculteurs un exercice problématique en l’absence de circuits d’écoulement pratiques. Pour la bonne organisation de la filière et l’encouragement des apiculteurs à produire davantage, la subdivision plaide pour la création d’une coopérative apicole dotée de tous les moyens requis.