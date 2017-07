Plages : Une septième noyade, hier

Réagissez

Une 7e personne s’est noyée, hier vers 13h, entre Bougie-plage et la plage n°7 (plages interdites à la baignade), a rapporté hier la Protection civile. La victime, âgée de 21 ans et originaire de la wilaya de Chlef, nageait alors que le drapeau était au rouge.

Suite à ce drame, la Protection civile a réagi en faisant savoir que les plages autorisées à la baignade sur la côte est de Béjaïa commencent à partir de celle de Djoua, dans la commune de Boukhelifa. A signaler que le phénomène de la baignade dans les plages interdites a toujours posé problème à Béjaïa et cause chaque année son lot de victimes. La victime d’hier s’ajoute aux six déjà enregistrées depuis le début de la saison estivale, le 1er juin dernier.

Dans un bilan parvenu à notre rédaction, la Protection civile a fait état de 5 morts par noyade, des jeunes âgés entre 18 et 31 ans. Et de préciser que deux d’entre eux s’étaient noyés dans des plages interdites à la baignade, deux autres au moment où le fanion était au rouge, et le dernier avant le début de la surveillance. Cette cinquième victime, un jeune originaire de Feraoun et répondant aux initiales CH. F, a disparu au niveau de Boulimat, le 26 juin dernier. Son corps a été repêché la nuit du mercredi 13 juillet sur le littoral de la wilaya de Jijel, où les courants l’ont mené.

A signaler que 5 de ces noyades ont eu lieu durant le mois de juin, c’est-à-dire avant l’arrivée massive des estivants. Pour cette période, la fréquentation a atteint, selon le bilan de la Protection civile, 810 000 baigneurs, un chiffre sans commune mesure avec celui de 2016, où le nombre de baigneurs n’était que de 243 000 durant la même période, et où deux noyés seulement ont été enregistrés. Concernant la 6e victime, celle-ci ne figure pas dans les deux bilans communiqués par la Protection civile.

En outre, du 1er juin au 12 juillet, la fréquentation des 33 plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Béjaïa a atteint le chiffre de 2 240 000 baigneurs, indique un bilan. La PC a effectué 1225 interventions sur le terrain, au cours desquelles 559 personnes de tous âges ont été sauvées d’une noyade, 615 soignées sur place pour diverses causes, 16 évacuées vers les différentes structures sanitaires et 64 autres ont été sauvées à bord de diverses embarcations, détaille le bilan.