De l’année 2016, on retiendra certainement la date du 20 août, non pas pour son aspect historique, mais pour avoir été l’échéance symbolique ratée qu’on a choisie dans la précipitation pour recevoir le premier tronçon de 50 kilomètres de la pénétrante Béjaïa-Ahnif.

Le wali est allé trop vite en besogne en avançant cette date et celle de fin novembre pour l’achèvement total du projet, date qui vient d’être également démentie par le temps. C’était trop enthousiaste pour un projet englué dans les oppositions tenaces, les grèves des sous-traitants chinois réclamant leurs salaires, les contraintes techniques, les problèmes financiers… Et même après ce cafouillage, la confusion officielle persiste quant à ce premier tronçon (Ahnif-Akbou), tant la date de livraison de fin janvier annoncée par le ministre des Travaux publics ne concorde pas avec celle de fin mars donnée par le désormais ex-wali, Ouled Salah Zitouni.

Pour le reste du projet, dont les travaux ont commencé effectivement en avril 2014 pour une livraison fin 2016, il va falloir faire preuve de patience. Beaucoup de patience. On le sait maintenant, les délais impartis sont largement dépassés et il y a du souci à se faire pour le tronçon Amizour-port de Béjaïa, où de lourdes contraintes sont déplorées et dont le taux d’avancement des travaux ne dépasserait pas les 20%. Mais il semble que la leçon a été bien retenue cette fois dès lors qu’aucune date n’est avancée pour la livraison de tout le projet. Néanmoins, rien n’empêche de dire que la saturation des routes de Béjaïa a encore de beaux jours devant elle.