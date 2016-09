Parade, fanfare et ambiance festive

Réagissez

La foule joyeuse a paradé dans les rues de la ville

Une foule bigarrée prend possession de la place du 1er Novembre (ex-Gueydon) en cet après-midi suffocant de la veille de la rentrée scolaire. Deux mascottes gigotent et font tout pour focaliser les regards.

Après tout, elles sont bien dans leur rôle. Deux garçons et deux filles perchés sur des échasses et habillés de vêtements traditionnels kabyles éclatants de beauté font de même ainsi qu’un clown qui ne tient pas en place une seconde. Bien qu’hétéroclite, avec la présence de parents, d’étudiants, de militants associatifs, de journalistes, etc., la foule est dominée par des dizaines de petits chérubins tout excités.

On remarque, du premier regard, que les enfants sont au centre de l’événement. En effet, il s’agit du premier carnaval pour enfants de Béjaïa. C’est le couronnement de deux mois de préparation. «Un rêve qui se réalise», nous dira Thileli Agnana, 22 ans, coordinatrice du carnaval.

L’idée a germé dans la tête de cette jeune fille, qui est aussi présidente d’une association d’aide aux malades et enseignante en paramédical. «Cela fait longtemps qu’on pensait à organiser un événement dédié rien qu’aux enfants, en particulier ceux d’entre eux qui souffrent de maladie. L’objectif est de leur rendre le sourire et leur montrer qu’on s’intéresse à eux et qu’ils ne sont pas si différents des autres», nous dira-t-elle encore, toute fière d’être un des artisans de cet événement.

Le premier carnaval pour enfants de Béjaïa, qui se veut «conforme à nos valeurs plurielles» est un moment festif destiné aux enfants en général et aux malades en particulier. Pas moins de 16 associations de la commune de Béjaïa et autres ont conjugué leurs forces au sein d’un collectif et rendu possible ce carnaval «haut en couleur» et destiné «à rendre le sourire à l’enfant» ainsi qu’à «marquer la fin des vacances scolaires et la rentrée sociale». 14h, sous un soleil de plomb, la foule, précédée d’une fanfare, d’une ambulance et de jeunes sur des échasses agitant deux fanions amazighe et national, bouge dans une parade le long de la rue de la Liberté pour rejoindre la maison de la culture Taos Amrouche.

Solidarité et convivialité

C’est là que sont prévues les activités du carnaval. Mais avant, il y a du chemin à faire et du monde à intéresser. La police a bouclé une voie de la rue de la Liberté, désormais domaine des paradeurs. Sur la voie adjacente, les automobilistes klaxonnent en signe de joie, ajoutant leur grain de sel au vacarme de la fanfare et des acclamations des paradeurs. Sur les trottoirs, les passants immortalisent l’instant avec portables et appareils photos.

La parade progresse lentement au rythme des petites jambes présentes en nombre qu’il ne faut surtout pas épuiser, d’autant qu’il fait une chaleur infernale. C’est d’ailleurs le seul point noir de ce carnaval. Le timing choisi, 14h, pour lancer la parade, d’aucuns pensent qu’il est inopportun du fait de la chaleur et des risques d’insolation qui pèsent notamment sur les enfants. Heureusement qu’aucun incident de ce genre n’a été signalé à la fin des festivités.

Arrivée place Saïd Mekbel, la foule grossit d’un contingent d’enfants souffrant de pathologies qu’encadrent des médecins et des membres de l’association Les amis de la faculté de médecine de l’université de Béjaïa, membre du collectif organisateur. Tout ce beau monde atterrit sur l’esplanade de la maison de la culture, au bout d’un défilé qui aura retenti dans les quatre coins de la ville et à l’échelle nationale, puisqu’on a noté une forte présence de journalistes qui ont relayé l’événement afin de lui donner une visibilité nationale. Sur place, au milieu des stands de différentes associations, se dresse la scène des représentations. Rafraîchissements pour tout le monde et aussitôt entame des festivités en l’absence des officiels. Pourtant, ce n’est pas faute de les avoir invités.

Ce qui ne manque pas d’indigner Rachid Mansouri, président de l’Association des stomisés de Béjaïa : «A part le comité des fêtes, personne ne nous a aidés à concrétiser ce projet. Nous avons fait avec nos moyens, et grâce aux subventions de nos sponsors.» Qu’à cela ne tienne, le programme concocté est à la hauteur de l’objectif tracé, celui de rendre le sourire aux enfants. Ce louable objectif est bien atteint, à voir l’ambiance qui a prévalu sur l’esplanade de la maison de la culture, faite de joie, d’amusement, de convivialité, mais surtout de beaucoup de solidarité avec les enfants malades. Au programme, des numéros clownesques, dont celui tout «déjanté» de Nounou à arracher des rires même aux pince-sans-rire, de la magie, des ateliers de dessin…

Beaucoup de parents venus avec leurs enfants ont tenu à être du rendez-vous. Si certains n’ont pas tenu jusqu’à la fin à cause du soleil et de la chaleur, d’autres n’ont pas raté une miette. Il n’y a pas plus belle manière d’attaquer la nouvelle année scolaire.