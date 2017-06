Ouzellaguen : Soirées ramadanesques lumineuses

Réagissez

A peine la rupture du jeûne consommée, des grappes humaines composées d’hommes, de femmes et d’enfants envahissent le centre d’Ighzer Amokrane, qui s’avère exigu pour contenir tout ce beau monde venu des différents villages de la commune et même des localités voisines, tels qu’Akbou, Sidi Aïch et Seddouk, pour prendre l’air, digérer, mais aussi prendre des glaces et des sandwichs de brochettes et autres plats sortis tout droit des barbecues érigés à même les trottoirs.

Outre les cafés bondés de monde et les activités sportives, l’ambiance atteint son paroxysme au stade communal de handball, où un manège et autres jeux sont mis en place gratuitement au profit des enfants par la SARL Ifri, en collaboration avec la dynamique association culturelle Horizons. Cette manifestation, qui a lieu tous les soirs de 21h à minuit, s’étale du 14 au 28 juin. Pour Kamel Djerroud, président de ladite association, cette activité, déjà réalisée l’année passée en collaboration avec l’entreprise Soummam, constitue un bol d’oxygène pour les familles qui cherchent à sortir de la monotonie quotidienne et offrir à leurs bambins des moments de bonheur mais aussi les bases saines de la socialisation et de la citoyenneté par le sens d’organisation, de partage et de tolérance de façon ludique. Il est à signaler qu’en plus des jeux proposés (toboggans, bassin aquatique avec pédalos, trampolines, train) des activités riches et variées sont au menu. Pièces théâtrales, spectacles de magie, clowns, soirées chaâbies sont autant de divertissements qui égayent les soirées ramadanesques à Ighzer Amokrane, tant pour les petits que pour les adultes.



Y. Benchabane