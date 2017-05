Réagissez

Un feu a ravagé, avant-hier vers 19h, une partie de l’école primaire Touahri Arezki, dans la ville d’Ighzer Amokrane, où un pan d’escalier menant aux salles situées au premier étage s’est effondré suite à l’explosion du compteur de gaz naturel alimentant l’établissement en question.

Le feu est parti de la poubelle adossée au mur de la clôture de cette école sur lequel un compteur de gaz est installé. Les flammes ont ainsi vite atteint la conduite de gaz qui a provoqué un énorme feu qui aurait pu occasionner d’énormes dégâts n’était l’intervention rapide des citoyens, suivie de celle des sapeurs-pompiers venus d’Akbou sur appel de la police et de la population locale.

Halfaoui Rachid, directeur de cette école, a, maintes fois, dénoncé l’emplacement de la poubelle incriminée, car selon lui, «en plus des odeurs nauséabondes qu’elle dégage, elle constitue une source de tous les dangers pour les bambins qui fréquentent cette école». «Risques de maladies, les guêpes qu’elle attire s’introduisent dans les salles, les rats, les chats et les chiens ne sont pas en reste. Et le plus grand danger serait de banaliser la saleté aux yeux des enfants qui sont censés apprendre à l’école la propreté, le civisme et le respect de l’environnement», dit-il.

Il est à signaler qu’heureusement aucun dégât humain n’est à déplorer et que l’incendie a eu lieu en dehors des heures de cours. Par ailleurs, la population locale a renouvelé sa demande aux autorités locales (chef de daïra et président d’APC), arrivées sur les lieux après l’incendie, de faire le nécessaire pour accélérer la cadence de la réalisation du siège de la Protection civile, sis au village Hellouane, pour pouvoir intervenir rapidement en cas de sinistre à Ouzellaguen.