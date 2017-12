Oued Soummam : Une cellule de contrôle installée

Réagissez

A l’effet de déterminer l’identité des matériaux à l’origine de la pollution de l’oued Soummam et de la mortalité des poissons, la direction de l’environnement de la wilaya de Béjaïa a mis sur pied, mercredi dernier, une cellule de surveillance chargée du contrôle des eaux de l’oued Soummam. Composée de chercheurs, professeurs d’université, représentants des directions de wilaya et de membres associatifs, cette cellule entamera, sauf impondérables, son travail cette semaine. Un planning d’échantillonnage a déjà été établi et cinq sites de prélèvements ont été sélectionnés le long de l’oued Soummam en fonction de deux critères : lieux à forte densité populaire et proximité avec des zones industrielles. Des échantillons seront prélevés chaque mois et analysés pour un suivi et un contrôle réguliers

de la qualité de l’eau.