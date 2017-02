Réagissez

Huit élus (4 FFS, 1 MPA, 1 MEN, 1 FLN et 1 RPR) sur les 15 qui composent l’APC de Oued Ghir ont dressé récemment un rapport accablant sur la gestion du P/APC, Yacine Ramdani (d’obédience MPA).

Dans ce document de six pages, adressé au wali de Béjaïa et dont une copie a été remise à El Watan, les opposants accusent le P/APC, dans un premier temps, de porter atteinte à la souveraineté de l’Assemblée «par une restriction des tenues des sessions ordinaires». Les opposants se font par la suite plus virulents en accusant l’édile communal d’ «actes de mauvaise gestion des affaires publiques gravissimes», «abus d’autorité», «excès de zèle», «discrimination»…

«Son comportement hostile et subversif à plus d’un titre, caractérisé par un abus d’autorité et un excès de zèle (...)» vise réellement à «faire diversion pour masquer son incompétence notoire et ses actes de mauvaise gestion des affaires publiques gravissimes», assènent-ils. Dans le rapport, dont des copies ont été destinées également au chef de daïra de Béjaïa, au ministre de l’Intérieur et au chef du groupement de la gendarmerie, le P/APC est accusé «de discrimination dans la gestion des affaires publiques (tribalisme), un terrible fléau engendré par la création d’une caste restreinte et privilégiée», et «caractérisée par une injustice dans la répartition budgétaire» et «un favoritisme manifeste».

Il est accusé aussi de «laxisme» quant au «pillage sauvage par des charognards du foncier relevant du domaine privé de l’Etat», un phénomène qui a atteint, selon l’opposition, «une dimension alarmante», et «les constructions illicites ainsi que les actes d’urbanisme irréguliers». Et de relever «l’étendue du phénomène dévastateur du détournement de stocks de matériaux de construction, observé au niveau du parc communal» qui a «généré un impact considérable sur les lignes de crédit votées».

Poursuivant leur long réquisitoire, les élus dénoncent «le dysfonctionnement chronique observé dans le fonctionnement des commissions permanentes (…)», tout en déplorant «l’impact des promotions immobilières sur les infrastructures publiques» ainsi qu’un tas d’autres «dysfonctionnements».

Contacté eu égard à la gravité des accusations, Yacine Ramdani ne donne visiblement pas trop d’importance à ces sorties publiques de l’opposition. «Ils ne font que spéculer et personne ne les écoute de toute façon», nous a-t-il déclaré sans vouloir s’étaler sur le sujet. «Ils auront à répondre de leurs accusations infondées devant la justice. Je sais qu’ils n’ont aucune preuve tangible par rapport à leurs dénonciations», a-t-il, par ailleurs, affirmé à un confrère.