La Bibliothèque municipale Chahid Habhoub Arab d’Ikedjane, dans la commune de Tifra, a reçu, samedi passé, dans le cadre de ses «Rencontres littéraires » organisées en collaboration avec le Conseil Communal de Jeunes d’Akfadou, l’écrivaine et poétesse Ouarda Akif.

Ouverte par le responsable de la bibliothèque, Yamouni Azedine qui a fait le point sur les activités déployées par son établissement pour redynamiser le secteur culturel dans la région, cette rencontre a été rehaussée par la présence du lauréat de l’émission Alhan wa Chabab, édition 2015, Nawfel Faïd, venu faire part de ses projets d’avenir et remercier à la même l’occasion, les téléspectateurs qui l’on soutenu.

Ouarda Akif, l’invitée de ces «rencontres», auteure des ouvrages Le combat de la femme, La violence au sein du couple et à l’école, Mon père ce héros et Les pyromanes des héritiers, a parlé, durant plus de deux heures, de son expérience littéraire et des thèmes majeurs développés dans ses ouvrages.

Elle a mis l’accent, notamment, sur le combat des femmes, en rendant un hommage appuyé aux centaines d’entre-elles, victimes de violences, d’harcèlements, de viols et d’autres atteintes à la dignité humaine. A noter enfin que la conférence-débat animée par Ouarda Akif a été précédée par une séance de vente-dédicace de ses ouvrages.