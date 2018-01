Réagissez

Une campagne de sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone a été lancée dernièrement par l’association sociale pour la protection du consommateur et de l’environnement Talsa.

Ciblant les centres de formation professionnelle, les écoles, les mosquées, les souks…, cette campagne vise à mettre en garde les citoyens contre les intoxications parfois mortelles que peuvent générer, en cette saison hivernale, les appareils de cuisson et de chauffage : poêles, cheminées, braseros, chauffe-eau….

Cette campagne est marquée par des échanges avec les populations ciblées et par la distribution de dépliants contenant divers conseils et les précautions à prendre pour éviter ce type d’accident domestique. «Chaque année dans notre wilaya on recense des dizaines de cas d’intoxication et parfois des cas de décès. Les dangers du monoxyde de carbone sont un sujet qu’il faut prendre au sérieux», nous déclare, dans ce cadre, un responsable de l’association.