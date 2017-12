MOB et JSMB à la reconquête de l’élite

Réagissez

2017 a été une mauvaise année pour le MO Béjaïa, qui a rétrogradé en Ligue 2 l’été dernier. Pour la nouvelle saison sportive, les Mobistes l’ont achevée à la deuxième place avec 30 points, synonymes de l’accession en Ligue 1, à un point du leader, l’ AS Aïn M’lila. Le club semble être décidé à retrouver l’élite, et ce, après que les dirigeants ont pris la résolution de mobiliser tous les moyens nécessaires. On a bien retenu les leçons, et ce, en réalisant un bon parcours jusqu’à présent, avec une place sur le podium, tout en misant sur une bonne phase retour pour atteindre l’objectif tracé. De son côté, la JSMB a échoué ces deux dernières saisons pour retrouver l’élite. Elle compte mettre à profit la seconde phase du championnat pour améliorer ses résultats et figurer parmi le trio de tête qui accédera en Ligue 1, sachant que cette saison a été marquée par le retour du derby, dont la manche aller a été remportée par le MOB.