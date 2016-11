Réagissez

Les lotissements Merlot 1 et 2 à Tazmalt sont en attente d’aménagement depuis 28 ans. La création du lotissement, Merlot 1, en 1988, a été bien accueillie par la population afin de voir la crise du logement absorbée un tant soit peu, même si cette offre était très minime par apport à la demande.

Ce lotissement, réparti sur 116 lots de terrain à usage d’habitation, a connu une extension par la création d’un deuxième lotissement, dit Merlot 2, avec 162 lots de terrain à bâtir. Depuis, ces deux lotissements se trouvent, à ce jour, soit 28 années après, privés d’un quelconque aménagement urbain. Les habitants vivent le calvaire au quotidien de ses rues poussiéreuses en été et marécageuses, voire impraticables, à certains endroits en hiver.

Pourtant à chaque échéance électorale locale, les différents candidats ont toujours fait de cet aménagement leur cheval de bataille mais sans suite, car ce projet à toujours été renvoyé aux calendes grecques malgré les appels incessants des habitants. En attendant qu’un miracle se produise à Tazmalt, les appels de la population attendent toujours de trouver un écho favorable.

Pour en savoir plus sur ce retard dans l’aménagement urbain des deux lotissements et en l’absence du maire, un élu à l’APC, qui fait partie du groupe d’opposants qui se sont retirés de l’Assemblée et préfère garder l’anonymat, nous a confié que «l’aménagement de Merlot 1 a démarré depuis quelques mois par des travaux de réfection des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable, qui seront suivis par la réalisation des trottoirs avant de passer au revêtement des routes». Quant au deuxième lotissement, notre interlocuteur nous fait savoir que «l’étude est faite en attendant l’entreprise qui se chargera du projet».