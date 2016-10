lynchage dans un marché

Réagissez

Une scène d’une rare violence s’est produite, hier matin à Akbou, 70 km au sud de Béjaïa, lorsqu’un présumé voleur a été lynché par des dizaines de personnes au lieudit Vouyizen, où se tient le marché chaque lundi. Selon des sources locales, l’individu en question aurait été pris en flagrant délit d’agression à l’arme blanche sur un commerçant qu’il voulait délester d’une somme d’argent. Il n’en fallait pas plus pour que la vindicte populaire s’abatte sur lui. Sur une vidéo amateur mise en ligne après les faits, on voit des policiers s'interposer entre une foule en furie et l’individu en question, pendu par les pieds à un mur, dans un état lamentable.

Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, le présumé voleur n’est pas décédé. Contactée, la cellule de communication de la police a confirmé les faits en déclarant que l’individu en question a été sauvé in extremis par des éléments de la police et de la Protection civile, qui l’ont transféré vers l’hôpital d’Akbou où il est dans un état grave. La même source ajoute que l’enquête est toujours en cours et indique, en outre, que le présumé voleur est originaire de la région d’Akbou.

Des recherches auraient été lancées pour arrêter ses deux acolytes en fuite. A signaler que ce n’est pas la première fois qu’une scène de lynchage de voleurs se produit sur des marchés à Béjaïa. Au marché hebdomadaire de Tazmalt, par exemple, des actes similaires ont déjà eu lieu.