La direction de l’éducation de Béjaïa a enfin pris le taureau par les cornes en s’attaquant au dossier des logements d’astreinte et de fonction, indûment occupés par des anciens fonctionnaires du secteur de l’éducation, dans le cadre d’une action nationale visant à assainir le parc logements du secteur. Une mission délicate et une enquête sociale ont été engagées pour identifier ceux qui seront touchés par la mesure d’expulsion, en distinguant les cas sociaux. L’opération concerne le patrimoine qui est géré directement par la DE, notamment les logements se trouvant au niveau des lycées et des CEM.

A ce jour, le responsable de cette opération a recensé 122 logements indûment occupés par des enseignants à la retraite, des directeurs d’établissement, surveillants généraux, intendants et tous ceux qui ont eu droit à ce privilège, qui participe à mettre les fonctionnaires dans de bonnes conditions pour mener à bien leur mission. Sur les 122 dossiers litigieux,

37 ont été réglés à l’amiable, préférant libérer les logements sans se confronter à la justice, et 17 autres cas ont été libérés après des actions judiciaires.