Le nouvel album de Idir Akfadou, qui est dans les bacs depuis une dizaine de jours, s’inscrit dans la pure tradition de la chanson kabyle à textes. Cet opus, qui pose un nouveau repère dans le riche parcours de l’artiste, est composé de huit chansons, dont les textes et les musiques sont écrits et composés par l’artiste lui-même. Tabrats n lahbab, Tajmilt nwen, Targit, Adughalagh am zikke ni, Lehmala, A tidets anda tellid, Izlan, Tezha lhara, les huit chansons de cet album sont un digest des conceptions et sentiments actuels du chanteur. Mélancolique par-là, nostalgique par-ci, voluptueux ailleurs, il dit son horreur devant l’injustice et le mensonge galopant, sa nausée devant l’indifférence et l’ingratitude des anciens amis et enfin ses regrets devant le nivellement des sens et des plaisirs. Comme panacée à tous ces maux, il rêve de redevenir l’homme du passé, à l’époque de sa jeunesse, où tout lui souriait et où il croquait la vie à belles dents. Alignant derrière lui 40 ans de carrière et plus d’une vingtaine d’albums, Idir Akfadou montre par cette nouvelle production qu’il lui reste encore plusieurs flèches dans son carquois artistique.