Les promoteurs immobiliers protestent

Des arrêtés de permis de construire sont bloqués au...

L’Association des promoteurs immobiliers de Béjaïa a organisé, jeudi dernier devant le siège de la wilaya, un sit-in de protestation.

Quelque 60 promoteurs ont pris part à cette action, organisée à l’effet de se plaindre «du manque de considération de l’administration locale à l’égard des promoteurs immobiliers, notamment par la non-prise en charge de leurs problèmes recensés et déposés au niveau de la wilaya de Béjaïa», indique l’association dans un dossier de presse. Les promoteurs veulent attirer l’attention des autorités, à leur tête le wali, Mohamed Hattab, «qui ne nous a pas reçus malgré d’insistantes demandes d’audience» relatives aux «blocages administratifs, le non-respect par l’administration publique locale des textes de la loi relative aux modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme», a indiqué M. Djama, président de l’ABIP.

Parmi les doléances aussi, le «non-respect des textes en vigueur relatifs à l’établissement et à la validation des listes de souscripteurs au programme LPA», «l’impunité» dont jouissent les administrateurs auteurs des blocages, «l’imposition aléatoire» d’intégrer des équipements dans les promotions, et les «lenteurs démesurées» dans le traitement et la délivrance d’autorisations pour réalisation notamment de VRD.

Pour redresser la situation, les promoteurs réclament, en ce qui concerne les instructions des actes d’urbanisme, entre autres revendications, la «délivrance des arrêtés de permis de construire pour les demandes ayant déjà reçu un avis favorable par le guichet unique et qui sont bloquées au niveau de la wilaya», «le respect de la loi fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, notamment en matière de délais et de fréquence de réunions du guichet unique», de «sanctionner les fonctionnaires de l’administration publique qui commettent des infractions», de «former le personnel du guichet unique», de «créer le comité de suivi et de contrôle des actes d’urbanisme conformément à l’article 67 du décret exécutif n° 15-19», etc.

En ce qui concerne le Logement promotionnel aidé (LPA), dont plusieurs projets peinent à avancer dans la wilaya, les promoteurs invitent au «respect de la loi en matière d’établissement des listes de souscripteurs» et «la validation des listes de souscripteurs aux projets LPA, présentés par les promoteurs immobiliers, qui n’ont pas reçu de l’administration des listes dans les délais réglementaires».

D’autres revendications relatives à la conformité (respect de la loi limitant le constat de conformité…), à la publication des actes (renforcement en moyens matériels et humains les conservations foncières) et à la réalisation des réseaux (réforme de la procédure de la SDE, allègement de l’instruction de raccordement…), sont également dans la longue liste des revendications des promoteurs.

Par ailleurs, ces derniers, qui peinent jusqu’à présent à prendre langue avec les autorités, revendiquent «la réception par le wali de Béjaïa d’une délégation des promoteurs immobiliers» et «l’organisation d’une séance de travail avec l’exécutif de la wilaya de Béjaïa, les présidents d’APC et les présidents des guichets uniques, en vue de prendre en charge les problèmes récurrents auxquels est confrontée l’activité immobilière».