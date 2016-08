Les préparatifs vont bon train

Réagissez

Un conseil de wilaya consacré exclusivement aux préparatifs pour la célébration du double anniversaire du Congrès de la Soummam et de l’offensive du Nord-Constantinois a été organisé dimanche dernier par le wali en présence de tous les responsables des commissions installées pour organiser cet événement ainsi que des représentants des organisations des moudjahidine. Cette réunion a été l’occasion pour le wali de faire le point et de voir où en est la situation des décisions prises par lui afin de réussir cet événement et d’être à sa hauteur.

Un programme très riche et varié concocté avec l’implication de plusieurs secteurs a déjà été entamé le 10 août et se poursuivra jusqu’au 20 août. Il est prévu de baptiser des édifices publics aux noms de chouahada, des projections de films documentaires retraçant l’histoire de la Révolution algérienne et qui seront suivies de conférences sur le Congrès de la Soummam animées par des historiens et des moudjahidine, dont Rachid Adjaoud.

La première édition du colloque scientifique autour de ce double anniversaire sera organisée au niveau de l’université d’Aboudaou, elle se renouvellera chaque année d’ailleurs sur décision du wali afin de faire connaître l’histoire de la Révolution algérienne aux étudiants. Des projections de films documentaires sur les figures de la Révolution algérienne (les colonels Krim et Lotfi), des concours, distribution de dépliants sur la Journée du moudjahid et le Congrès de la Soummam, des expositions photos, des visites dans des lieux chargés d’histoire et tant d’autres activités sportives (un match de foot le 20 août entre deux équipes nationales 82 et celle de 90) et culturelles sont également au menu du programme.

Pour la journée du 20 Août, plusieurs personnalités historiques sont attendues à Béjaïa en plus du ministre des Moudjahidine. Il sera procédé à l’inauguration des stèles des six colonels (Abane Ramdane, Amirouche Aït Hamouda, Larbi Ben M’hidi, Lakhdar Bentobbal, Amar Ouamrane et Youcef Zighoud) et d’une muraille glorifiant le Congrès de la Soummam. Il est prévu également la confection d’un timbre postal pour commémorer l’événement, à la demande du wali. La confection de ce timbre est terminée en attendant son impression prévue pour jeudi prochain.