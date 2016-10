Réagissez

Les services de la daïra d’El Kseur, à une vingtaine de kilomètres au sud de Béjaïa, ont affiché, en août dernier, une liste de 238 bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL), implantés au lieudit Ighzer n Berchiche. Toutefois, au regard de l’état du site, qui est toujours en chantier, il n’est pas faux de dire que la liste a été affichée à la hâte.

Mais la crise du logement dans cette localité est accrue à tel point que les postulants ont affiché leur joie, ignorant presque le volume du travail qui reste à réaliser par les entrepreneurs avant la livraison d’une cité habitable. Une joie qui est, en effet, contrariée par la découverte de plusieurs blocs d’immeubles dépourvus de voies et réseaux divers (VRD) qui contraindra les futurs heureux acquéreurs à plusieurs mois d’attente.

La période des recours - où la daïra a enregistré 13 mécontents - passée, les bénéficiaires souhaitent aujourd’hui l’achèvement des VRD et l’établissement des certificats de pré-affectation. La délivrance dudit document doit intervenir à plus de 60% de réalisation, mais nos interlocuteurs ne l’entendent pas ainsi. Car, estiment-ils, ils ne sont pas prêts à payer le retard dans la réalisation qu’ils n’ont pas causé et attendre encore plusieurs mois avant d’acquérir définitivement leurs logements.

Le visiteur peut aisément constater que l’accès aménagé vers le site vient tout juste de recevoir le réseau d’assainissement. Les immeubles qui présentent un avancement des travaux entre 90 et 100% ne sont pas encore connectés au réseau d’AEP, ni à l’électricité et encore moins aux égouts. Le site offre toujours l’image d’un chantier. Des conduites d’eau potable sont entreposées à même le sol, absence d’un réseau d’électricité et d’une colonne montante pour les lignes téléphoniques dans les placards des immeubles.

Les entreprises engagées dans ce projet des 672 logements, toutes formules confondues, auront beaucoup à faire afin de sécuriser le site. Implanté sur les berges d’un ravin, le chantier est traversé par un cours d’eau qui déborde en hiver.

Ce cours d’eau avait mis en péril des vies et obstrue, à chaque période hivernale, la route qui relie la RN12 et les cités universitaires de Berchiche. Selon un des demandeurs de logements, le projet d’aménagement de ce ravin qui traverse le site est relégué aux calendes grecques. Il croit savoir que «l’argent du projet n’est pas encore débloqué et ce malgré la menace qui a toujours pesé sur les riverains et la route de Berchiche».



Le site est bordé, d’un côté, par la zone d’activité qui voit sa superficie se contracter du fait des affaissements de son talus qui n’est pas encadré par un mur de soutènement en plus des rejets des unités de fabrication qui s’écoulent dans le chantier.

La commune d’El Kseur a bénéficié d’un programme de logements consistant qui totalise 672 unités de type LPL (logements publics locatifs) sur ce site précité. Lancé en travaux en 2011, le projet affiche un état d’avancement appréciable en dehors des VRD. D’autres blocs d’habitation ne sont pas encore entamés à cause de nombreuses contraintes.

Le retard mis par Sonelgaz (SDE) dans le déplacement des réseaux électriques a retardé le lancement de plus d’une centaine d’unités pendant que 50 logements de type LPA et 150 autres LPL font objet d’actualisation des prix, n’ayant pas été mis en chantier à temps, selon les bénéficiaires des 238 logements.

Sur le même site, il est constaté que le projet des 200 logements LPA est au stade de terrassement.