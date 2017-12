Les lauréats n’iront pas tous à Tam

Réagissez

Le groupe Iglane, troisième place au festival de...

Une seule troupe musicale, lauréate du dernier concours de chant du 9e Festival de la musique et de la chanson kabyles de Béjaïa, participera au Festival national de la musique et de la chanson amazighes qui se tiendra à la fin de l’année à Tamanrasset.

Une nouvelle qui a déçu les deux autres gagnants de cette édition. Ainsi, les coupes importantes dans le budget du secteur de la culture déteint sur les manifestations culturelles locales.

Après l’épisode du Théâtre régional de Béjaïa qui a failli perdre ses techniciens dans la foulée d’un licenciement programmé pour réduire les charges de l’établissement, c’est au tour du Festival culturel de la musique et de la chanson kabyles de subir le contrecoup de la politique d’austérité imposée par le gouvernement.

En effet, inhabituellement, une enveloppe de 4 millions de dinars seulement a été allouée à la 9e édition du festival de Béjaïa. Soit une baisse de deux tiers du budget initial octroyé pour l’organisation de cette manifestation culturelle. Mais les organisateurs, à leur tête le commissaire du festival, Boudjemâa Rabah, ont juré de relever le défi en mettant plutôt de la qualité dans le choix des activités et des invités où Lounis Aït Menguellet a été honoré.

D’ailleurs, ce fait a contraint les organisateurs du festival à réduire la durée de l’événement qui a connu la consécration de la troupe de Fort National (Larbâa Nath Irathen) de Tizi Ouzou, lauréate du premier prix (un chèque de 200 000 DA), suivie de la troupe Banks de Timezrit (Béjaïa) qui s’est adjugée un chèque de 100 000 DA et enfin, à la troisième place, le groupe Iglane de Timezrit également (50 000 DA).

Contacté par nos soins, le commissaire du festival, Boudjemâa Rabah, a confirmé qu’un fax, expédié par les organisateurs du festival de Tamanrasset est parvenu à la maison de la culture de Béjaïa, informant de leur incapacité à prendre en charge les trois troupes et de se contenter de se déplacer avec la troupe ayant décroché le premier prix. Plus que cela, selon notre interlocuteur, la demande a concerné aussi la réduction au minimum du nombre de personnes dans la délégation qui devra se déplacer dans le Sud.

Le lauréat du deuxième prix, la troupe Banks de Timezrit, représentée par le musicien Yacoub Benheddad, s’est montrée très déçue par ce revirement de situation, pénalisant ce groupe qui a rêvé de représenter la région de Béjaïa à Tamanrasset la fin de l’année en cours. «Nous nous sommes préparés durement pour décrocher un prix chez nous, à Béjaïa, pour nous ouvrir la voie à une participation à Tamanrasset. Malheureusement, les responsables de la direction de la maison de la culture nous ont signifié qu’une correspondance émanant de Tam les invite à réduire le nombre de participants», nous dit au téléphone le musicien.

Outre l’annulation de la participation des deux troupes, notre interlocuteur a exprimé son exaspération quant au non-versement des primes que les lauréats ont décrochées, il y a plus de deux mois, à l’issue de la 9e édition du Festival culturel de la musique et de la chanson kabyles de Béjaïa et qui totalisent un chèque de 350 000 DA.