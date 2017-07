Les lauréats connus

Réagissez

Le Festival du théâtre amazigh de la Soummam a baissé rideau, mercredi dernier, dans une ambiance conviviale, malgré l’insatisfaction de certaines troupes vis-à-vis des résultats. Taghdemt taqudart, de la troupe Itran de Takerbuzt, a eu le Prix du meilleur spectacle.

Houche Abderrahmane, avec la pièce Tawrent n tiherci, et Okbaoui cheikh, avec la pièce Jules César, ont eu le Prix de la meilleure mise en scène. Le Prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à Benkhider Dina et Madi Wissam, tandis que celui de la meilleure interprétation masculine est revenu à Fellag Malek et Dahmani Kamel. La maison de jeunes de Toudja a décroché le Prix du jury pour sa pièce Le monde fou, alors que Allouche Lititia et Benaouf Lounes ont reçu des prix d’encouragement.

Les membres du jury affirment unanimement que la difficulté d’évaluer un travail artistique réside dans la beauté des créations. «Tous les spectacles sont beaux, mais il faudra bien en choisir un», déclarent-ils.

Bedredine Md Cherif, SG de l’association organisatrice, l’Etoile culturelle, a clôturé la 13e édition en donnant rendez-vous pour l’année prochaine «avec plus de travail et de persévérance pour les troupes». Il a ensuite insisté sur la situation de délabrement inchangée de la salle de spectacles de la maison de jeunes Abderrahmane Farès d’Akbou.