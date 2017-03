Réagissez

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des handicapés, l’association Azal Oumaâdhour de Sidi Aïch a organisé, samedi dernier, diverses activités festives à la salle des fêtes Youcef Abdjaoui. Plusieurs handicapés, accompagnés de leurs parents, essentiellement des femmes, étaient présents à cette manifestation. Un programme présenté à cette occasion a été bien accueilli par l’assistance. Ouverte par une conférence sur la notion du handicap et des droits des handicapés, animée par Kamal Zirem et ponctuée par des séquences de poésie et de théâtre présentées par le poète Saïd Abdelli, la troupe Assirem et Atef du groupe TNT, la manifestation a été couronnée par un gala artistique animé par Farid Braïk, Zioui Ghilas et Nadir Benacer. Dans leur allocution d’ouverture, la présidente de l’association, Hadidi Melaâz, et le président de l’APC, Djamal Ayad, ont mis en exergue l’important rôle joué ces derniers temps par les associations dans l’épanouissement des personnes aux besoins spécifiques. A noter que des cadeaux ont été remis au cours de cette cérémonie aux handicapés présents.