Réagissez

Le service Patrimoine de la direction de la culture de Béjaïa parle de 12 opérations engagées en travaux depuis 2010 et inscrites à l’indicatif de la wilaya.

Sur ce nombre, seulement deux sites ont connu la relance des consultations dans le but de les prendre en charge en réhabilitation.

Il s’agit de relancer la consultation pour la réhabilitation de la Qalaâ n’Ath Abbas, sise dans la commune d’Ighil Ali, dont le dossier a été déposé au début du mois de mars. Classés dans l’inventaire de wilaya, le site des grottes de Geldamane et la maison des Amrouche ont été proposées à la commission nationale. Le service Patrimoine de la direction de la culture est en train de relancer également des projets d’étude et de suivi, comme ceux concernant la réhabilitation du pont-aqueduc de Toudja, de l’ex-tribunal de Béjaïa (non classé).

Par ailleurs, quatre d’entre les 13 opérations inscrites sont en cours de réalisation. Ainsi, la Casbah de Béjaïa a bénéficié d’une opération de restauration et le patrimoine de la vieille ville verra l’élaboration de son plan de sauvegarde

ainsi qu’un projet d’étude et de restauration de l’ensemble monumental de Sidi Abdelkader qui est mis en chantier.