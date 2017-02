Réagissez

Les travaux de réalisation de presque 12 000 logements sur le plateau d’Ighzer Azarif, dans la commune de Oued-Ghir, progressent lentement et à une cadence variable d’un lot à un autre, a-t-on constaté de visu lors d’une sortie effectuée sur le site mercredi dernier par le wali, Mohamed Hattab.

Parmi les nombreuses fiches techniques exposées pour l’occasion, il n’y en avait aucune qui indiquait le taux d’avancement physique général des projets, comme pour cacher les retards accumulés. Mais il suffisait de survoler du regard l’ensemble du chantier pour savoir que celui-ci tourne au ralenti. Car certains programmes ne sont pas encore lancés, d’autres piétinent et accusent d’énormes retards, alors que la réalisation des VRD est au point zéro.

D’une superficie de 250 hectares, le plateau d’Ighzer Azarif devrait accueillir un pôle urbain de 60 000 habitants.

Pas moins de 11 870 logements, plusieurs segments confondus, entrant dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014, y sont prévus. Sur ces quotas, qui sont destinés essentiellement aux habitants de la ville de Béjaïa, un total de 6920 unités est de type logement promotionnel locatif, (LPL, ex-LSP), 4900 de type AADL et 50 de type FNPOS. La réalisation échoit, pour le cas du LPL, à trois entreprises étrangères, à savoir les entreprises chinoises CRCC et CCCC, avec respectivement 2650 et 2000 unités, et l’entreprise turque Atlas, qui réalise 2270 unités. S’agissant des 4900 logements AADL, les travaux sont exécutés par la CRCC (2000 unités) et une entreprise algérienne d’Akbou, Général béton et construction (2900 unités).

Factures impayées

Cependant, force est de constater que l’exécution des travaux accuse un retard flagrant. Plusieurs raisons en seraient derrière. A commencer par la nature accidentée et rocheuse de l’assiette de terrain choisie. Interrogé, un responsable de l’entreprise turque, évoque, dans un arabe approximatif, des difficultés dues à la présence de rochers sur le site, qui ralentiraient considérablement les travaux.

Selon notre interlocuteur, l’entreprise a réalisé seulement quatre blocs, à raison d’un bloc par mois, sur les 57 prévus, soit 15% de taux d’avancement. D’autres raisons, d’ordre financier, que les autorités préfèrent taire, sont également à évoquer.

Certaines entreprises, à l’image de la CRCC, ont du mal à se faire payer leurs factures. La situation des deux programmes de logement qu’elle réalise n’est pas réglée depuis quatre mois, nous confie une responsable chinoise. «A chaque fois, on nous demande d’attendre», ajoute-t-elle. La CRCC est ainsi en train de revivre l’expérience de la pénétrante autoroutière Béjaia-Ahnif, projet pour lequel l’entreprise n’a pas reçu un sou depuis bientôt 10 mois.

Elle subit une asphyxie financière dont les incidences se répercutent directement sur le rendement sur ses chantiers. Crise financière ou lourdeur administrative ? Interrogée, la même responsable chinoise invoque plutôt la première supposition, non sans toutefois indiquer que, malgré cet impair majeur, son entreprise continue d’honorer sa part du contrat en poursuivant tant bien que mal les travaux. Notre interlocutrice indique, en outre, que les 2000 logements AADL, dont l’étude est prête, ne sont pas encore lancés, tandis qu’elle donne, contre toute vraisemblance, le taux d’avancement des travaux de 50% quant à son quota de 2650 unités LPL.

S’agissant de l’autre quota AADL de 2900 unités, si les responsables de l’entreprise akboucienne se sont abstenus de nous donner un taux d’avancement, des estimations le situent autour de 30%.

Aucun projet VRD lancé

Par ailleurs, il convient de souligner que la distribution de l’ensemble des logements est tributaire de l’achèvement des VRD, d’autant que le wali a mis en garde contre toute remise de clé avant que tout soit fin prêt. Or, force est de constater qu’aucun projet VRD n’est lancé à ce jour. Là aussi, des contraintes financières ont été évoquées. «C’est un grand chantier. Les amenées de gaz, d’électricité et d’eau coûteront dans les 13 milliards de dinars et on n’a pas l’argent qu’il faut pour cela», nous dit, sous le sceau de l’anonymat, un responsable proche du projet. Mais selon certains responsables, la raison du non lancement des travaux de VRD est purement technique, car cela ne peut se faire sans l’achèvement des logements.

A noter aussi que la distribution est subordonnée à la réalisation de tous les équipements attenants prévus. Ils sont 59 au total dont des écoles primaires, CEM, groupes scolaires, un bloc administratif, un siège d’APC, une station urbaine, un bureau de poste, une maison de jeunes, une auberge de jeunes, un marché couvert, une cinémathèque, une polyclinique, une crèche, un jardin, un centre culturel, une bibliothèque, un hypermarché, un centre commercial…etc.

A côté de ces équipements, un parc d’attraction et une zone d’investissement sont prévus sur la maquette du nouveau pole urbain. Mais pour ce dernier projet, le wali a émis des réserves. Le premier magistrat de la wilaya voit mal comment une zone d’activité économique pourrait côtoyer une zone d’habitation, plaidant pour le passage à la qualité et à «des cités intelligentes». Deux défis s’imposent ainsi au secteur du logement à Béjaïa : la qualité et la quantité.