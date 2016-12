Réagissez

L’établissement financier spécialisé dans le crédit-bail, Maghreb Leasing Algérie (MLA), filiale du groupe Tunisie Leasing Groupe (TLG), s’ouvre au produit local.

«Des conventions ont été signées avec des sociétés nationales pour accompagner la dynamique de la promotion du produit national. Les clients de Maghreb Leasing Algérie peuvent désormais acquérir Mantoudj Bladi avec des avantages fiscaux et tarifaires intéressants», a annoncé le président du directoire de MLA, Nafa Abrous, lors d’une conférence de presse animée, jeudi dernier, à l’hôtel Cristal 2 de Béjaïa. Installée depuis 10 ans en Algérie, MLA est la première société de leasing à aller vers cette option, a insisté le conférencier.

Afin d’étendre ses activités, la filiale algérienne du groupe tunisien prévoit l’ouverture, prochainement, d’un bureau dans la ville de Béjaïa. Le choix de cette région est dicté, selon lui, par le dynamisme économique du fait de la présence de PME et de la profession libérale -la clientèle ciblée par MLA- ainsi que des opportunités d’investissement.

Le leasing est un financement à moyen terme de biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, régi par un cadre juridique relatif au crédit bail. Il s’agit d’un contrat spécial de location, dans lequel le client choisit le bien à acheter et le fournisseur y afférent. MLA achète le bien et le met à sa disposition dans le cadre d’une location irrévocable dans des conditions fixées d’avance. Présent dans 11 wilayas du pays, MLA finance une gamme de six produits aux clients, à savoir l’automobile, le transport, le BTP, le matériel médical, l’équipement et l’ immobilier.