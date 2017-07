Réagissez

La commune de Seddouk abrite un site archéologique d’une grande importance, à savoir le site de Mlakou qui remonte à l’antique Petra, et qui a été inscrit sur l’inventaire supplémentaire des biens culturels de la wilaya de Béjaïa le 22 février dernier. Le site sera ouvert au public le 2 août prochain à l’occasion d’une journée portes ouvertes décidée par la direction de la culture en partenariat avec l’équipe de la fouille de l’institut d’archéologie de l’université d’Alger. Une trentaine d’étudiants en archéologie y sont encore à pied d’œuvre dans des fouilles qui n’ont pas révélé tous les secrets des lieux. «Le site de Mlakou est le seul à avoir été découvert en rase campagne à Béjaïa» fait remarquer le directeur de la culture, Djamel Benahmed.

La richesse archéologique des lieux a été révélée après les premières fouilles lancées en 2014, aidées par la déviation du tracé de la pénétrante autoroutière. Les archéologues y ont remonté à la surface des pièces de mobiliers et de monnaies, des pressoirs à huile et d’autres à vin, un pan d’un cimetière… Des pans d’une solide muraille y sont visibles, témoins d’une page d’histoire de l’antique Petra, du nom de cette région où a vécu le roi berbère Nubel et ses héritiers, dont Firmus, son fils aîné. Vers 370 après J-C, Firmus s’était révolté contre le général romain Théodore, et les vestiges qui émergent aujourd’hui du site de Mlakou témoignent de cette période antique et de l’existence et résistance du peuple berbère. Les découvrir le 2 août prochain est une occasion qui ne se rate pas.