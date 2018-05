Le projet de l’Epic est-il compromis ?

Réagissez

Le matériel destiné à l’Epic gît au parc...

La trésorerie de la commune n’a pas encore validé l’admission en dépenses d’un montant de 70 milliards de centimes destinés à lancer l’Epic.

Le projet de création d’un Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial), chargé de la collecte des déchets ménagers dans la commune de Béjaïa attend toujours l’aval de la trésorerie communale pour engager la subvention qui permettra la mise en service de cet établissement.

Dans cette perspective, rappelons que la commune de Béjaïa a acquis «20 camions à bennes tasseuses et trois camions citernes», selon la cellule de communication de l’APC, qui ajoute que «l’EPIC sera renforcé, bientôt, par 40 autres camions ainsi que le recrutement, par la voie de l’ANEM, de 200 balayeurs en plus de l’acquisition de balayeuses mécaniques».

Interrogé à ce sujet, Rachid Mansouri, vice-président de l’APC chargé de l’hygiène et de l’environnement, a profité de l’occasion pour tirer la sonnette d’alarme afin attirer l’attention de l’administration centrale sur ce blocage «voulu», qui semble, en tout cas, dépasser les compétences du wali par intérim.

Dans un communiqué de celui-ci, répercuté par la cellule de communication de la wilaya, destiné à la population, le wali par intérim montre bien à quel niveau de responsabilité est bloqué le projet. Mais il n’annonce, en parallèle, aucune mesure susceptible de libérer cet équipement qui entre dans le cadre d’un schéma directeur de collecte des ordures ménagères.

«Cette décision (l’instruction donnée au P/APC de reprendre avec les entreprises privées pour assurer le nettoiement, ndlr) a été prise en attendant la mise en service de l’entreprise créée par la wilaya pour la collecte des déchets ménagers, dont le dossier est toujours au niveau de la trésorerie communale, et ce, pour l’admission en dépenses du montant (estimé à 70 milliards de centimes) de la subvention accordée par voie de délibération par l’Assemblée communale de Béjaïa au profit de l’Epic», lit-on dans le communiqué. Et de préciser que «cette délibération a été, pour rappel, approuvée par la wilaya et visée par le contrôleur financier».

Le wali par intérim n’a pas trouvé mieux que de «s’excuser auprès de la population pour les désagréments» causés par l’échec de la politique de gestion des déchets dans la wilaya et l’inefficacité de l’actuel dispositif de collecte qui tente d’assurer la propreté en ville, surtout, en ce mois où les poubelles «avalent» plus que les consommateurs. Il a instruit le président de l’APC de Béjaïa, d’après le communiqué posté sur Facebook, «afin de reprendre avec les entreprises privées pour assurer le nettoiement et la collecte des déchets ménagers».

Démentant avoir reçu des instructions écrites dans ce sens, Rachid Mansouri affirme que «les entreprises privées sont en activité et aucune convention n’a été annulée pour parler de reprise de ces dernières». Ce dernier déplore plutôt l’insuffisance et la défectuosité du matériel roulant de la voirie communale, en plus du manque d’effectif (62 ouvriers).

C’est pour cette raison que la création de cet Epic reste le seul moyen pour répondre à l’insalubrité qui gagne la ville de Béjaïa et les autres communes de la wilaya. Rachid Mansouri croit savoir qu’il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues pour saboter ce projet, laissant comprendre qu’il y a des personnes à qui profite la situation actuelle.