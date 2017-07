Réagissez

La fameuse idée de la création d’un comité des riverains pour la sauvegarde du Parc national de Gouraya (PNG) et la lutte contre les feux, après l’incendie qui a ravagé une partie du mont Gouraya en juillet 2016, est tombée à l’eau.

Dans le feu de l’action, la direction du PNG a offert un cadre légal et organisé, en initiant une rencontre en août 2016 avec la société civile et des associations locales afin d’exposer leurs idées et les partager avec d’autres invités, à savoir des élus locaux, des universitaires ainsi que les services concernés directement par la lutte contre les feux de forêt.

Le but est de trouver d’autres mécanismes pour prévenir les incendies. A l’issue des débats, l’idée de créer ce comité des riverains a été saluée par les associations, qui se sont plus tard désengagées. Cette année, seules l’association Assirem Gouraya, la Fédération des chasseurs et une autre association de Seddouk se sont portées volontaires pour sensibiliser la population dans le cadre de cette campagne.