Réagissez

C’est un Amar Younsi soulagé qui a contacté le journal El Watan pour annoncer la fin de son cauchemar qui a duré un mois. «Je viens de rencontrer le directeur général d’Algérie Poste à Alger. Il a décidé de me réintégrer dans mon poste à compter d’aujourd’hui (jeudi passé) après mon audition», a déclaré ce syndicaliste du SNAP (Syndicat national autonome de la Poste).

Pour rappel, M. Younsi a été suspendu de son poste pour des raisons ayant un lien avec son activité syndicale. Outre la suspension, le directeur local d’Algérie Poste a introduit une action en justice, accusant Amar Younsi, en sa qualité de chargé de la clientèle de la poste de Sidi Aïch, de «menacer l’ordre public» et a gelé son salaire.

Un élan de solidarité s’est manifesté autour du syndicaliste qui a été soutenu par l’intersyndicale, composée essentiellement des syndicats autonomes du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, dont le Cnapeste, l’Unpef, le SNAP, le CLA, le Satef, le SNTE et le SNTFP, qui ont enclenché plusieurs actions de rue. La dernière étant un sit-in organisé mercredi dernier devant le siège local d’Algérie Poste, ponctué d’une marche vers le siège de la wilaya. Dans la foule, il n’a pas été constaté la présence des postiers de Béjaïa malgré la tournée de sensibilisation initiée par le Cnapeste dans le but de mobiliser également les travailleurs de la Poste.

Par ailleurs, les animateurs de l’intersyndicale se sont félicités de l’aboutissement heureux de cette affaire, se disant convaincus plus que jamais de la devise selon laquelle «la lutte et la mobilisation solidaire font reculer l’arbitraire».