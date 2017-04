Réagissez

La maquette du plan d’aménagement de la Promenade de la Brise de mer a été présentée, la semaine passée, par le responsable de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), gestionnaire du site, aux autorités locales.

Le site, tel qu’il sera relooké, redonnera une seconde vie à ce site de plaisance et lui rendre sa vocation familiale. L’objectif est d’offrir aux familles un endroit où ils trouveront une sérénité, d’autant plus que ce site représente un atout touristique grâce à sa proximité de la ville et du front de mer.

Les travaux consisteront à réaliser des espaces verts et une promenade familiale au niveau de ce lieu très fréquenté par les familles de toute la région, ainsi que des touristes nationaux à n’importe quelle période de l’année. A ce propos, le wali de Béjaïa a exigé la réception du projet avant la saison estivale. Par ailleurs, une opération est également injectée dans le cadre de cette réhabilitation. Il s’agit de réaliser un jardin des eaux, un espace vert avec une fontaine sèche au centre de la brise de mer.

Le wali a également demandé à ce que la disposition des kiosques soit réorganisée et installée de manière cohérente, en prenant en compte l’environnement du site et sa proximité de la mer. Le responsable du Parc national de Gouraya (PNG) a été instruit par le wali afin de s’impliquer davantage dans le cadre de la préservation du site de la prolifération des kiosques et les constructions illicites.

Une opération qui sera soutenue financièrement par la wilaya. Pour un souci de coordination entre les services de l’Etat, le wali a insisté également sur le fait que le PNG doit être consulté par les services de l’APC de Béjaïa avant d’intervenir sur n’importe quel aspect dans le périmètre du PNG.