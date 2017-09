Réagissez

Une semaine après l’ouverture de l’année scolaire, des parents d’élèves se plaignent de l’indisponibilité de certains titres des livres scolaires. De l’avis même du premier responsable du secteur, «le livre scolaire est disponible. Seulement, nous enregistrons en ces premiers jours de la rentrée l’absence d’une dizaine de titres que l’ONS (Office national des publications scolaires, ndlr) mettra à notre disposition dans les jours qui viennent, ainsi que les livres de deuxième génération : 30 nouveaux livres et 6 cahiers d’exercices». Et d’ajouter que la distribution des livres se fera à travers les communes au niveau des établissements scolaires avec l’aide des collectivités locales, qui assureront le transport surtout. Jusqu’à mercredi dernier, le directeur a fait état de l’indisponibilité du livre de tamazight de la 4e année primaire et de ceux d’éducation civique et de la 3e année du même cycle.

Pour le palier du secondaire, les parents ayant des enfants scolarisés en 2e année, doivent attendre quelques jours pour trouver les livres de mathématiques, d’histoire/géographie, de français et d’éducation civique. Idem pour la 3e année du même palier, où le livre d’arabe, d’histoire/géographie, de français, d’éducation civique et de tamazight ne sont pas encore acheminés de

l’ONS.