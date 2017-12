Réagissez

Achaque saison hivernale, l’entreprise nationale Naftal met en place un plan spécial pour faire face à la tension sur le carburant et le gaz butane.

Toutefois, la bonne volonté des responsables de la société se heurte à la réalité du terrain, où le déplacement des camions ravitailleurs est rendu impossible face à l’incapacité des APC et de la direction des travaux publics à ouvrir les routes avec le peu de moyens dont elles disposent. Les trois chasse-neige de la wilaya sont mobilisés dans les zones montagneuses, dans les régions d’Adekar, Barbacha et Akbou (Chellata).

Le centre enfûteur basé au port de Béjaïa a produit 18 000 B13 (bonbonnes de gaz butane de 13 kg), atteignant un pic de production au deuxième jour des dernières intempéries, alors qu’elle produit ordinairement 7000 à 8000 bouteilles par jour. Naftal loue les services de 18 transporteurs privés de carburant d’une capacité de 27 000 m³ et qui opèrent quatre rotations entre les bacs de stockage et les communes servies. Cette énergie est vitale pour le chauffage des écoles surtout.

Le district de Béjaïa dispose d’un parc roulant de 14 camions d’une capacité de 27 000 m³ et 30 000 m³ et quatre autres de 12 000 m³. Il faut dire qu’en matière de carburants, la wilaya est passée de 12 à 21 jours d’autonomie en la matière avec la récupération d’un réservoir de 12 000 m³ l’an dernier et l’inauguration, cette année, de deux autres bacs d’une capacité de 5000 m³ chacun.

L’objectif est d’atteindre une autonomie de 30 jours. Elle dispose de 15 stations-service qu’elle gère directement et qui sont ravitaillées de 540 bouteilles par station en gaz butane. En plus des routes bloquées qui empêchent la bonbonne de gaz d’arriver plus loin, les 73 stations-service gérées par le privé ne commercialisent pas tous les produits de Naftal, réduisant ainsi la disponibilité de la B13 et de la B6 dans les communes isolées.