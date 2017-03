Le contrat de l’entreprise portugaise résilié

Réagissez

Après un arrêt qui a duré plusieurs mois, les travaux de réalisation de la station d’épuration d’Akbou ont été relancés suite à la visite du wali dans la région. Confié au groupement d’entreprises Sitel/Constel (Portugal /Algérie) en 2015, la partie portugaise n’a pas respecté les termes du contrat en matière de délai, d’après ce qui a été mentionné dans la première mise en demeure établie à l’encontre de la société étrangère par le maître de l’ouvrage, l’Office national de l’assainissement (ONA) et notifiée en octobre 2015. A cet effet, le premier responsable de la wilaya a «instruit le directeur de l’hydraulique afin de confier la réalisation du reste des travaux à l’entreprise algérienne qui doit, toutefois, renforcer ses effectifs et sa logistique afin d’achever le programme le plus vite possible». De ce fait, le contrat de l’entreprise portugaise est définitivement résilié.

Cette station d’épuration permettra, d’après le directeur de l’hydraulique «la protection du milieu récepteur (oued Soummam), qui accueille les rejets d’eaux usées industrielles et celles des ménages, la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), l’amélioration du cadre de vie des citoyens, la réutilisation des eaux épurées dans l’irrigation, ainsi que la valorisation des boues à des fins agricoles et enfin la création d’emplois». A noter que la capacité de traitement de la future station d’épuration d’Akbou est «de 100 000 équivalent-habitant, avec un volume d’eaux usées à traiter estimé à 16 000 m3/j». Par ailleurs, le taux d’avancement du projet est seulement de 47%.