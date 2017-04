Le Cnapeste engage deux jours de grève

Réagissez

Le bureau local du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation a résolument opté pour engager une grève de deux jours, les 24 et 25 avril prochains.

La décision a été prise en s’appuyant sur l’avis de la base syndicale de l’organisation, qui s’est exprimée lors du conseil de wilaya qui a été organisé mardi dernier. La deuxième journée d’arrêt des cours sera ponctuée d’un rassemblement devant le siège de la direction l’éducation et suivie d’une marche à travers les artères de la ville. Après moult avertissements destinés aux responsables de la direction de l’éducation de Béjaïa et face au retard accusé par cette dernière dans le règlement des situations administratives, pédagogiques et financières qui minent le secteur, le Cnapeste Béjaïa décide de reprendre le chemin de la protestation de rue.

Ce durcissement du ton contre la DE reflète le «désarroi profond des enseignants devant l’accumulation des problèmes non résolus, les lenteurs et le non-respect des engagements pris par la DE quant au règlement définitif de tous les dossiers en instance». Aussi, la situation du secteur dans la wilaya est d’autant exceptionnelle qu’il a connu le départ d’au moins deux directeurs à sa tête sans pour autant changer quoi que ce soit au fonctionnement de ses services. Car, analyse-t-on, le problème se situe au niveau des services de cette direction dont «les lenteurs, les ajournements, la gestion hasardeuse et hâtive dans certaines d’entre elles et la non-prise en charge dans les délais de toutes les situations, en particulier celles à caractère administratif et financier, entraînant de graves préjudices aux enseignants et nuisant au bon fonctionnement» dans lequel patauge ce secteur. C’est pour cette raison que les syndicalistes comptent ne laisser aucun répit aux services de la DE, qui ont eu suffisamment de temps pour se pencher sur les doléances des enseignants, et menacent de «boycotter les compositions du troisième trimestre». Par ailleurs, les responsables du bureau local du Cnapeste tiennent à dénoncer «la gestion opaque et clientéliste des œuvres sociales», et condamnent «la dilapidation de l’argent des travailleurs», mais sans donner plus de détails sur cette accusation qui engage la commission de wilaya des œuvres sociales et la direction de l’éducation.