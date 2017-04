Réagissez

Les chirurgiens du CHU Khellil Amrane de Béjaïa ont réalisé avec succès, jeudi dernier, la première pose d’un implant cochléaire, un appareil électronique conçu pour offrir un certain niveau d’audition pour les patients, souffrant de problèmes de surdité.

La patiente est une petite fille de 2 ans et demi qui a bénéficié de cet appareil grâce aux dons des bienfaiteurs et que l’équipe médicale et paramédicale du CHU de Bejaia s’est chargée d’implanter. Dans le même contexte, «la direction du CHU s’est engagée à fournir une dizaine d’implants dans les prochains mois, mais cette dernière lance un appel aux bienfaiteurs afin de sponsoriser les opérations d’achat d’implants cochléaires dont le coût est estimé à 22 000 euros l’unité», a indiqué la cellule de communication du CHU, afin que les praticiens puissent reproduire cette prouesse médicale pour soulager d’autres malades.

La même source explique «qu’il est universellement admis que ce dispositif médical est en mesure d’apporter un réel espoir aux handicapés, sourds-muets, qui pourront dès lors retrouver une vie normale. Implanté avant l’âge de deux ans, un sourd-muet de naissance peut, à 6 ans, avoir un langage normal et une scolarité des plus ordinaires». De son côté, le responsable du CHU assure que tous les moyens humains, matériels ainsi que les compétences nécessaires pour prendre en charge ce genre d’opération sont disponibles au CHU.

D’autant que «l’équipe du service ORL dirigée par le Professeur Boudjenah, rompu à ce genre d’exercice depuis longtemps est prête à relever les défis dans ce domaine particulier en assurant un suivi rigoureux par les orthophonistes et les psychologues formés pour la prise en charge post-opératoire et qui auront pour mission le réglage de l’appareil et surtout l’apprentissage du langage aux patients bénéficiaires de l’intervention», ajoute le document. Il est à noter que la liste des patients souffrant de surdité, d’après la cellule de communication, comporte une dizaine de malades qui attendent d’être pris en charge au service ORL.