Le chantier non alimenté en électricité

Réagissez

Le chantier a été visité en janvier dernier par le...

Le projet de réalisation du parc industriel d’El Kseur-Fennaia-Ilmaten, à 24 km au sud-ouest de Béjaïa, dont les travaux ont été lancés il y a un an, accuse un retard d’une année. Gelé en juillet 2017, le programme a été repris récemment, c’est-à-dire en janvier 2018.

Parmi les obstacles techniques qui s’opposent à la bonne marche des travaux, la non-alimentation du chantier en électricité. «Cela fait six mois que nous avons introduit une demande auprès de la SDE pour effectuer un branchement afin de faire fonctionner la centrale à béton, mais à ce jour nous n’avons obtenu aucune réponse», témoigne un responsable du projet, qui se plaignait de l’ex-Sonelgaz auprès du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en visite à Béjaïa la fin du mois de janvier.

La réalisation de cette zone industrielle risque d’être retardée une nouvelle fois, et de dépasser les délais qui ont été fixés initialement à 20 mois. Située dans le prolongement de la zone urbaine de la commune d’El Kseur et dans la zone éparse de la commune de Fennaia, la parcelle de terre réservée au projet s’étend sur une superficie de 175,87 ha.

Elle se trouve dans un emplacement stratégique, la zone étant ouverte sur plusieurs modes de transport, puisqu’elle se situe à 24 km du port et de l’aéroport de Béjaïa, à 2 km de la voie ferrée, en plus de sa proximité avec les routes nationales 12, reliant Tizi Ouzou à Béjaïa, et la 26, reliant El Kseur à Tazmalt.

Selon la fiche technique du projet, le parc est destiné à recevoir principalement des «activités non polluantes» en relation avec les potentialités de la région, tel l’agroalimentaire. Les activités projetées dans ce parc industriel sont les industries mécanique, chimique, pharmaceutique, électronique, textile, de transformation de bois et de plastique et les TIC. Théoriquement, ces activités créeront quelque 9 500 postes d’emploi.

Pour toutes ces activités, une zone logistique sera mise en place, comprenant des espaces de stockage et d’entreposage, des structures d’accompagnement et de soutien.

En plus du siège administratif, seront implantés une mosquée, une crèche, un centre de santé, des restaurants, des cafétérias, un hôtel et un centre commercial, «pour le confort des opérateurs, des travailleurs et autres usagers», explique-t-on.