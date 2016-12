Le Café littéraire dénonce une «politique suicidaire»

Réagissez

Le Café littéraire de Béjaïa (CLB), qui tient ses rencontres publiques au sein du Théâtre régional, exprime sa solidarité avec les travailleurs du TRB menacés de chômage.

«Disons non au licenciement des 25 salariés du TRB !», c’est par cet appel que le CLB titre sa déclaration pour alerter l’opinion publique que le théâtre «traverse la période la plus grave de son histoire». Considérant la décision de compression des effectifs comme relevant d’une «politique suicidaire», le CLB y voit une «nouvelle tragédie écrite par la tutelle, dont les victimes sont les artistes eux-mêmes». «Le devoir de solidarité recommande à tous un soutien sans faille, à la mesure de ce drame qui s’abat sur le TRB et ses employés», appelle-t-il de ses voeux.